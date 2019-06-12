© РИАМО
, Николай Корешков
В столице прошли ежегодные XVI скачки на приз президента Российской Федерации.
© РИАМО
, Николай Корешков
Конноспортивные соревнования проводились на Центральном Московском ипподроме.
© РИАМО
, Николай Корешков
Накануне соревнований президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поприветствовал участников и гостей скачек.
© РИАМО
, Николай Корешков
В рамках скачек прошло 3 заезда.
© РИАМО
, Николай Корешков
Первый - заезд на 1600 метров за Приз в честь работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
© РИАМО
, Николай Корешков
Второй - на дистанцию 2000 метров.
© РИАМО
, Николай Корешков
Третий - главная гонка дня за Приз президента Российской Федерации, который составил 5 150 тысяч рублей.
© РИАМО
, Николай Корешков
В этом году все заезды выиграли скакуны конского завода «Донской».
© РИАМО
, Николай Корешков
Скачки на приз президента России учреждены в 2004 году.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: XVI скачки на приз президента Российской Федерации
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