РИАМО - 12 июн. В столице проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела девушки с электротравмой, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 11 июня 2019 года в ванной комнате одной из квартир, расположенной в жилом доме по Кутузовскому проспекту в городе Москве, было обнаружено тело девушки 1992 года рождения. При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы», — сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.