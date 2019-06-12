РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов на встрече с застройщиком ЖК «Авеню» указал, что он не устранил половину замечаний, которые нужно было убрать до 17 июня, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Одиннадцатого июня на улице Рабочая возле дома №4 состоялась встреча главы городского округа Подольск с инициативной группой граждан-соинвесторов строительства ЖК «Авеню» и представителем инвестора-застройщика. На встрече обсуждался основной вопрос – состояние дел на строительной площадке и ход устранения замечаний в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома №4 на улице Рабочая.

«В ходе обсуждений Пестов указал, что на момент встречи не устранена практически половина замечаний, указанных в акте проверки. Представитель компании инвестора-застройщика заверил, что все недостатки будут устранены до 17 июня текущего года и органы Госстройнадзора будут уведомлены в установленном порядке о завершении работ на объекте. После выездной проверки инвестор-застройщик обратится за получением ЗОС. Очередная встреча на объекте планируется во второй половине июня», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день инвестором-застройщиком продолжается работа по устранению замечаний, выявленных в ходе итоговой проверки Госстройнадзора. Согласно графику, предоставленному компанией-застройщиком, все работы по завершению строительства объекта должны быть окончены до 17 июня 2019 года.