РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске предложили связать городские парки и музеи электромобилями, данный проект будет рассмотрен на инвестсовете при администрации горокруга, сообщил глава округа Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

В усадьбе «Ивановское» Подольска 11 июня прошел городской форум активистов, общественных, молодежных, социально ориентированных некоммерческих организаций «Береги честь города». В мероприятии приняли участие свыше 140 человек.

«Развитие зон отдыха, туристических маршрутов, общественных пространств, городского транспорта, проблемы ЖКХ и благоустройства, социальной работы с подростками участники форума обсуждали как по секциям, так и на пленарном заседании. Один из интересных проектов будет вынесен на рассмотрение инвестсовета при администрации: он предполагает связать электромобилями городские парки и музеи, а также создать для них сеть зарядочных пунктов», - сказал Пестов.

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