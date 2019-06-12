РИАМО – 12 июн. Учетную запись премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter взломали, сейчас контроль над страницей восстановили, сообщает ТАСС.
Ранее в англоязычном аккаунте Медведева в соцсети появилась запись, состоящая из случайного набора букв.
«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», — сказал представитель пресс-службы кабмина.
Аккаунт председателя правительства РФ в Twitter уже взламывали в 2014 году. Тогда контроль над учетной записью оперативно восстановили, несколько несанкционированных постов удалили.
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