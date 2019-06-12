РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Порядка 5 тысяч ленточек-триколоров в цветах российского флага раздадут в подмосковном Красногорске в рамках всероссийской акции в среду, сообщил начальник отдела молодежной политики администрации муниципалитета Евгений Романов.

«Сегодня, в День России, мы присоединились к всероссийской акции «Ленточка-триколор». Волонтеры раздадут на площадках горокруга около 5 тысяч ленточек и 150 флажков-триколоров», - сказал Романов.

Он добавил, что цель акции – рассказать гостям праздника об истории и географии России.

«Также у нас пройдет интерактивное тестирование, на котором мы узнаем, насколько наши жители знают историю своей страны», - сказал Романов.

Одной из площадок, где жителям вручали ленточки-триколоры, стала площадь у памятника павшим землякам в микрорайоне Изумрудные холмы. В 18:00 здесь стартовала праздничная программа, ориентированная на молодежь.

Здесь пройдет флешмоб, в рамках которого любой желающий может нарисовать на большой карте страны свой любимый город и написать пожелание.