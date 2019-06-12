РИАМО - 12 июн. С начала 2019 года власти Подмосковья выплатили аграриям региона порядка 2 миллиардов рублей субсидий, благодаря таким мерам поддержки посевная кампания в области завершилась в срок, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На сегодняшний день сельскохозяйственным товаропроизводителям Московской области только на проведение весенне-полевых работ перечислено около полумиллиарда рублей, в том числе 465 миллионов рублей - на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и 14 миллионов рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам для проведения сезонных сельскохозяйственных работ», — сказал Разин.

Он добавил, что программа льготного кредитования, реализуемая Минсельхозом России, позволила аграриям Подмосковья привлечь в текущем году более 1 миллиарда рублей кредитных ресурсов на весенний сев.

По словам министра, благодаря таким мерам государственной поддержки посевная кампания в регионе завершилась в срок.