РИАМО - 12 июн. В столичных парках открылось еще восемь павильонов «Здоровая Москва», все они работают ежедневно с 08:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра города.
«Теперь жители города могут пройти обследования первого этапа диспансеризации в парке Северного речного вокзала, парке на Ангарской улице, парках «Ходынское поле», «Братеевская пойма», «Кузьминки», «Фестивальный» и «Фили», а также в парке Олимпийской деревни. Всего в городе открыты 24 пункта «Здоровая Москва». Все павильоны работают ежедневно с 08:00 до 22:00», - говорится в сообщении.
Они оснащены современным диагностическим оборудованием — аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами для измерения показателей легких, пульсоксиметрами для определения показателей насыщения крови кислородом, а также другими приборами, которые позволяют быстро и с комфортом пройти медицинское обследование и узнать о состоянии своего здоровья.
«Павильоны «Здоровая Москва» — это отличная возможность для занятых москвичей бесплатно проверить здоровье в комфортной обстановке и в удобное время. Открылось еще восемь пунктов «Здоровой Москвы», а совсем скоро в городе их будет 46», — отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Павильоны «Здоровая Москва» открыты:
— в парке на Ангарской улице;
— в парке «Братеевская пойма»;
— в Гончаровском парке;
— в Измайловском парке;
— в сквере имени Полетаева;
— в парке имени 850-летия Москвы;
— в парке «Кузьминки»;
— в парке музея-заповедника «Коломенское»;
— в сквере у станции метро «Люблино»;
— в Лианозовском парке;
— в зоне отдыха «Мещерское»;
— в ландшафтном парке «Митино»;
— в парке Олимпийской деревни;
— в сквере по Олонецкому проезду;
— в Перовском парке;
— в парке у прудов «Радуга»;
— в парке «Печатники»;
— в зоне отдыха на площади Юности;
— в парке Северного речного вокзала;
— в парке «Сокольники»;
— в Таганском парке;
— в парке «Фестивальный»;
— в парке «Фили»;
— в парке «Ходынское поле».
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