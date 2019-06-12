РИАМО - 12 июн. В столичных парках открылось еще восемь павильонов «Здоровая Москва», все они работают ежедневно с 08:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Теперь жители города могут пройти обследования первого этапа диспансеризации в парке Северного речного вокзала, парке на Ангарской улице, парках «Ходынское поле», «Братеевская пойма», «Кузьминки», «Фестивальный» и «Фили», а также в парке Олимпийской деревни. Всего в городе открыты 24 пункта «Здоровая Москва». Все павильоны работают ежедневно с 08:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Они оснащены современным диагностическим оборудованием — аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами для измерения показателей легких, пульсоксиметрами для определения показателей насыщения крови кислородом, а также другими приборами, которые позволяют быстро и с комфортом пройти медицинское обследование и узнать о состоянии своего здоровья.

«Павильоны «Здоровая Москва» — это отличная возможность для занятых москвичей бесплатно проверить здоровье в комфортной обстановке и в удобное время. Открылось еще восемь пунктов «Здоровой Москвы», а совсем скоро в городе их будет 46», — отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Павильоны «Здоровая Москва» открыты:

— в парке на Ангарской улице;

— в парке «Братеевская пойма»;

— в Гончаровском парке;

— в Измайловском парке;

— в сквере имени Полетаева;

— в парке имени 850-летия Москвы;

— в парке «Кузьминки»;

— в парке музея-заповедника «Коломенское»;

— в сквере у станции метро «Люблино»;

— в Лианозовском парке;

— в зоне отдыха «Мещерское»;

— в ландшафтном парке «Митино»;

— в парке Олимпийской деревни;

— в сквере по Олонецкому проезду;

— в Перовском парке;

— в парке у прудов «Радуга»;

— в парке «Печатники»;

— в зоне отдыха на площади Юности;

— в парке Северного речного вокзала;

— в парке «Сокольники»;

— в Таганском парке;

— в парке «Фестивальный»;

— в парке «Фили»;

— в парке «Ходынское поле».