РИАМО - 12 июн. Фестиваль «Русский мир» прошел в Сергиево-Посадском городском округе, на нем показали реконструкцию осады Троице-Сергиевой лавры, провели турниры по киле и мечевому бою, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Двенадцатого июня 2019 года прошел III фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Мероприятие собрало 15 тысяч человек. Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена, где прошел турнир по кок-бору, выступления мастеров джигитовки, а также историческая реконструкция осады Троице-Сергиевой лавры», - говорится в сообщении.

На фестивале прошел турнир по киле (русская командная игра в мяч), соревнования по современному мечевому бою, выступила фолк-группа «Ярополк». Гости «Русского мира» посоревновались в метании ножей, стрельбе из лука, лазертаге, поучаствовали в соревнованиях по традиционному русскому жиму и гиревому спорту.

С приветственным словом к участникам «Русского мира» обратились почетные гости фестиваля: министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров и председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, епископ Североморский и Умбский Митрофан.

«Идея проведения фестиваля «Русский мир» появилась три года назад. Впервые он прошел в городском округе Истра, собрав 800 человек. Сегодняшний фестиваль - третий по счету - посетили свыше 15 тысяч человек. Когда мы получили благословение на проведение мероприятия в Сергиевом Посаде, у нас была задача показать максимальное количество национальных видов спорта и этнокультурные особенности стран «Русского мира», - отметил Терюшков.

По его словам, благодаря активной поддержке представителей братских народов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана планы были выполнены.

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