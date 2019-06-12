РИАМО - 12 июн. Перевозчики «Домтрансавто» и «Стартранс» в День России раздали свыше 7 тысяч флажков с российским триколором в Долгопрудном и Химках, сообщил РИАМО в среду управляющий директор ГК «Ранд-Транс» Валерий Старшинов.

«В Долгопрудном и Химках выступали коллективы, которые исполняли русские народные песни. Волонтеры и сотрудники (компаний-перевозчиков - ред.) раздавали флажки, а также наносили (на кожу - ред.) триколор всем желающим специальной грим-краской. На всех маршрутах прошли флешмобы, пассажирам раздавали ленточки с триколором. Всего раздали порядка 7 тысяч флажков», - сказал Старшинов.

Он добавил, что праздничная акция в Долгопрудном и Химках продолжалась с 09:00 до 17:00. Волонтерам помогали диспетчеры и другие сотрудники перевозчиков.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.