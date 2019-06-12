РИАМО - 12 июн. В столице возбудили уголовное дело по факту кражи часов Rolex стоимостью порядка 1,2 миллиона рублей из раздевалки фитнес-клуба на улице Наметкина, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 11 июня в ОМВД обратилась безработная женщина 1978 года рождения и заявила о краже личного имущества по адресу: улица Наметкина, дом 6, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 11 июня с 11:10 до 12:50 неизвестный, находясь в помещении раздевалки фитнес-клуба, расположенного по адресу: улица Наметкина, дом 6, корпус 1, совершил кражу принадлежащих женщине наручных часов фирмы Rolex, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 1,2 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.