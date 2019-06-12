РИАМО - 12 июн. Обвинение в убийстве предъявили пасынку, который в ходе ссоры зарезал свою мачеху ножом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

11 июня в поселке Васькино городского округа Чехов со множественными колото-резанными ранениями туловища обнаружено тело местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«По подозрению в совершении убийства задержан пасынок женщины. На допросе следователю он сообщил, что нанес женщине ножевые ранения в ходе ссоры. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее представитель пресс-службы МВД РФ по Московской области отмечал, что по подозрению в убийстве женщины задержан молодой человек, гражданин Средней Азии 1999 года рождения.

«Появившаяся в СМИ информация о том, что по подозрению в убийстве женщины задержан сосед, не соответствует действительности», - уточняется в материале.

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