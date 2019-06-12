РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В поселке Дубровицы Подольска во время праздника «Великолепие России» на Певческом поле развернули 1000-метровый российский триколор ко Дню России, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду на Певческом поле в поселке Дубровицы начался грандиозный праздник «Великолепие России», в рамках которого состоялся II Фестиваль классической музыки «Симфония лета». Хедлайнером фестиваля стал симфонический оркестр «Золотой век» под управлением лауреата международных конкурсов Ивана Власова. Работали интерактивные площадки, мастер-классы, презентации учреждений культуры, инсталляции театральных коллективов, передвижные экспозиции музеев и библиотек, ярмарка сувениров и летние кафе.

«В День России на Певческом поле все желающие смогли принять участие в акции и развернуть 1000-метровый российский триколор. Эта акция станет символом нашего единения и любви к Родине», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета Борис Денисов.

Государственный флаг России впервые был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он заменил собой в качестве официального государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России.

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.