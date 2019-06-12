РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Почти двухкилометровая пробка образовалась в среду на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согасно данным сервиса, по состоянию на 17:08 на трассе А-107 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Февральская, Советская и других. Помимо этого, на Симферопольском шоссе у строительного рынка «Покров» произошло ДТП.