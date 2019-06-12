РИАМО - 12 июн. Мужчину доставили в отделение полиции в столичном аэропорту «Внуково» за нарушение общественного порядка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«12 июня текущего года в линейный отдел МВД России в аэропорту «Внуково» поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок.

Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации (мелкое хулиганство).

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