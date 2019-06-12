РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске водителю автобуса №65 снизили размер премии за июнь за проезд обязательной остановки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на проезд автобусной остановки. Он отметил, что автобус №65, который отбыл из поселка Дубровицы, проехал остановку. И добавил, что пассажир просил остановиться. В результате водитель высадил пассажиров между остановкой, которую проехал, и следующей.

«Указанный маршрут обслуживает ГУП МО «Мострансавто» филиал «Автоколонна №1788». Рейс по маршруту №65 выполнялся автобусом марки ЛиАЗ водителем Выродовым В.М. Водитель был вызван начальником колонны для дачи объяснений. За нарушение должностной инструкции (проезд мимо обязательных остановочных пунктов маршрута без остановки для посадки-высадки пассажиров) водителю будет объявлено замечание и снижен размер премии за июнь месяц на 50%», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что водителю показалось, что пассажирке стало плохо от духоты и в связи с этим он остановился между двумя остановками. Также было выяснено, что водитель разговаривал во время движения по телефону. Данная информация передана в службу безопасности дорожного движения для проверки.