РИАМО - 12 июн. Президент России Владимир Путин побывал на месте новых археологических раскопок на территории Московского Кремля, работы там начались в мае, сообщается на сайте главы государства.

«Специалисты начали работы в Большом Кремлевском сквере в мае текущего года. Их находки и сам процесс дальнейших изысканий вскоре смогут увидеть как жители, так и гости столицы», - говорится в сообщении.

По словам директора института археологии РАН академика Николая Макарова, ученые долго искали место, где раскопки могут дать эффект и где они возможны. Выбор пал на Большой Кремлевский сквер, поскольку эта часть исторического ядра Кремля находится рядом с Соборной площадью, где велика вероятность отложений второй половины XII века – древнейших отложений Москвы.

Кроме того, доподлинно известно, что в XVI–XVII веках в Большом Кремлевском сквере размещались здания органов центрального управления Русского государства – приказов. Это основа будущей системы министерств: отраслевые органы – от иностранных дел до криминального сыска.

«Здание, где размещались семь приказов, было разобрано архитектором Василием Баженовым, который проектировал перестройку Кремля. Теперь археологи обнаружили остатки этой постройки, и их смогут увидеть все желающие», - уточняется на сайте.