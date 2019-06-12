РИАМО - 12 июн. В одном из ресторанов Москвы вспыхнули жировые отложения, никто не пострадал, спасатели эвакуацию не проводили, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного главка МЧС РФ.

«Поступала заявка, в ресторане по адресу: Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, вспыхнули жировые отложения, дальнейшего загорания не последовало, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что МЧС эвакуацию не проводило.

По данным открытых источников, по этому адресу находится торговый центр «Водный».

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