РИАМО - 12 июн. В рамках работ по комплексному благоустройству парка на набережной Москвы-реки в столичной Капотне установят пять новых детских площадок, две из которых - многоуровневые, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.



«В настоящий момент ведется устройство одной четырехуровневой площадки. В ближайшее время приступят к строительству площадки на рельефе. По оставшимся ведутся подготовительные работы. На сегодняшний день специалисты полностью сформировали первые два уровня детского игрового комплекса, сейчас ведется устройство третьего, после приступят к возведению четвертого уровня площадки. Для того чтобы можно было попасть с одного уровня на другой обустроят ступеньки», - говорится в сообщении.

После того, как конструкция будет полностью сформирована, рабочие установят игровое оборудование и уложат прорезиненное покрытие, которое защитит малышей от ссадин и ушибов. Общая площадь многоуровневой детской площадки составит более 1500 квадратных метров. Здесь смогут играть малыши от 0 до 6 лет, для каждого возраста организуют свой уровень.



На второй многоуровневой площадке установят горки на рельефе, канаты и разнообразные зацепы для лазания. Ее площадь составит порядка 800 квадратных метров. Этот игровой комплекс будет предназначен для детей от 6 до 12 лет. На других площадках установят разнообразное игровое и развивающее оборудование, которым смогут воспользоваться дети от 3 до 12 лет.

«Помимо строительства новых площадок, проведут ремонт двух существующих. В итоге в парке будут обустроены семь детских площадок, отвечающих современным требованиям безопасности. Здесь каждый ребенок, сможет найти себе занятие на любой вкус», - уточняется в материале.



На набережной также обновят дорожно-тропиночную сеть, приведут в порядок древесно-кустарниковую растительность и выполнят работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников. Все растения подберут согласно существующей экосистеме. Помимо этого, инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных групп населения. Чтобы по территории можно было прогуливаться в вечернее время, заменят и дополнительно установят фонари.