РИАМО - 12 июн. Москва приглашает производителей и операторов канатных дорог к обсуждению вариантов развития канатной сети в столице, роуд-шоу проведут в июле, подготовлена концепция развития канатных дорог, говорится в сообщении пресс-службы НИИ «МосТрансПроект».

«Транспортный комплекс Москвы приглашает производителей и операторов канатных дорог обсудить планируемое строительство порядка 10 канатных дорог в городе. Серию встреч (роуд-шоу) для производителей планируется провести в столице в июле», - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Москве планируется за 4-5 лет построить от 30 до 40 километров канатных дорог, которые будут небольшими, но крайне важными элементами в удобстве перемещения для многих жителей.

«Первый этап проекта уже был реализован в Москве в 2018 году: была построена пассажирская канатная дорога, соединяющая Воробьевы горы со спортивным комплексом «Лужники». Кроме того, на данный момент в городе реализуется проект создания канатной дороги от метро «Сходненская» до метро «Речной вокзал», которая обеспечит транспортное сообщение нескольких районов Москвы в дополнение к существующей системе городского транспорта», - отметил Ликсутов.

Институт «МосТрансПроект» подготовил концепцию организации канатных дорог в столице с учетом различных объектов притяжения на территории Московской области. В ее рамках предложено порядка 10 вариантов трасс , обеспечивающих транспортную связь между крупными объектами притяжения – такими, где другие виды транспорта недостаточно эффективны или существует необходимость организации дополнительного транспортного сервиса.

На данный момент дополнительно прорабатываются предлагаемые варианты организации канатных дорог.