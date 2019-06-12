РИАМО - 12 июн. Лучшим школьникам Серпухова в среду вручили паспорта РФ в рамках празднования Дня России, также победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников вручили грамоты, основные гулянья в честь праздника прошли на площади Владимира Храброго, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Центром празднования в этом году стала площадь Владимира Храброго. Со сцены (глава Серпухова – ред.) Дмитрий Жариков поприветствовал присутствующих и поздравил с Днем России. После чего по уже сложившейся традиции в день государственного праздника глава Серпухова совместно с начальником отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Серпуховское» Алексеем Остапенко вручили отличникам учебы, победителям соревнований различных уровней, лауреатам творческих конкурсов и фестивалей первый официальный документ – паспорт гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В празднике, который начался на площади Славы, участвовали председатель совета депутатов Михаил Шульга, депутаты, представители Серпуховской общественной палаты, предприятий и организаций муниципалитета, члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты молодежных патриотических организаций, духовенство и жители Серпухова. Они возложили цветы к Вечному огню.

«Состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников грамотами министерства образования Московской области. Также в рамках празднования 30 юных патриотов пополнили ряды юнармейцев. Обучающиеся школы №18 и члены клуба Владимира Храброго приняли присягу и получили памятные значки всероссийского движения «Юнармия», - уточняется в материале.