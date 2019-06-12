РИАМО – 12 июн. Канадский сфинкс Чуча пропал из квартиры госпитализированного продюсера Бари Алибасова, за его возвращение обещают 800 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

Накануне, когда сын продюсера Бари Алибасов-младший показывал журналистам квартиру, где артист случайно выпил средство для прочистки труб, кот исчез. О судьбе Чучи Алибасов-старший поинтересовался в первую очередь, когда пришел в себя после медикаментозного сна.

«Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник Сергей, поэтому и не волновался», - сказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, выяснилось, что помощник не забирал кота. Представители Алибасова призвали всех, кто видел питомца, позвонить по телефонам группы «На-На»: 8-925-771-08-02, 8-495-691-52-92 или 8-916-360-12-12.

«Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как кот явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», - отметил Алибасов-младший.

Четвертого июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода.

Продюсер остается в реанимации в тяжелом состоянии.

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