РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Второй этап работ по благоустройству улицы 50 лет ВЛКСМ в подмосковном Подольске , планируют начать в 2020 году, сообщил журналистам на торжественном открытии бульвара глава городского округа Николай Пестов.

В Подольске в День России проходят торжественные и развлекательные мероприятия. Так, с 12:00 праздник начался на обновленной улице 50 лет ВЛКСМ, где в этот день торжественно открыли новый бульвар, который идет от улицы Кирова до улицы Свердлова. В рамках мероприятия горожане могли посмотреть новое пешеходное пространство с велодорожками, детской и спортивной площадкой, интерактивными киосками и так далее. Помимо этого, для участников праздника проводили викторину, мастер-классы и многое другое.

«Россия — это связь времен, это глубокие традиции, уважение к истории и, конечно, это взгляд, устремленный в будущее. Улица 50 лет ВЛКСМ начинается чуть дальше, но именно данная зона в течение почти полувека находилась в состоянии пустыря. Когда-то предусматривалась здесь и проезжая часть. Но в год столетия комсомола здесь начались строительные работы и по просьбе жителей мы сделали именно пешеходную зону. Я думаю, что бульвар понравится жителям. Но это только первый этап преображения улицы 50 лет ВЛКСМ», - сказал Пестов.

Он добавил, что в дальнейшем планируется приступить ко второму этапу работ и преобразить в пешеходную зону - улицу 50 лет ВЛКСМ, которая идет от улицы Свердлова до Большой Серпуховской.

«Я думаю, что следующим этапом мы улицу 50 лет ВЛКСМ в пешеходном варианте замкнем до древней улицы Большой Серпуховской. Отмечу, что это работы 2020 года», - пояснил он.