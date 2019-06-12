РИАМО – 12 июн. В столице в среду «заминировали» более чем 25 объектов, среди которых парки, стадионы, станции метро и Московского центрального кольца, жилые дома, все угрозы оказались ложными, сообщает ТАСС.

«Все здания и парки проверены. Никаких взрывных устройств не обнаружено, угрозы оказались ложными», — говорится в сообщении.

Сообщения об угрозах взрывов поступили в сад «Эрмитаж», парк «Зиларт», стадион «ЦСКА Арена», «Парк Легенд», «Зарядье», стадион «Сапсан Арена», ВДНХ. «Заминировали» семь станций метро и МЦК, жилые дома с магазинами на первых этажах.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

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