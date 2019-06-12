РИАМО - 12 июн. Движение наземного городского транспорта изменится в районе станции метро «Динамо» 13 июня из-за концерта группы Kiss на «ВТБ Арене», сообщается на сайте «Мосгортранса».

«С 21:00 автобусы поедут: №т29 – от метро «Динамо» вместо Театральной аллеи с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой и Летней аллеям на Петровско-Разумовскую аллею; №№22, 110 – по Петровско-Разумовской аллее (без заезда к метро «Петровский парк»). Обратно – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею», - говорится в сообщении.

Автобусы №№84, 84к после остановки «Петровско-Разумовская аллея» поедут в объезд по Петровско-Разумовской аллее и улице Новая Башиловка на Ленинградский проспект. Обратно – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

Автобусы №105 будут курсировать от метро «Динамо» вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею; №№105к, 384 – от остановки «Петровско-Разумовская аллея» в объезд по Петровско-Разумовской аллее, улице Новая Башиловка, Ленинградскому проспекту и Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

«Троллейбусы №42 поедут от Рижского вокзала до кинотеатра «Прага», далее по улице Новая Башиловка и Беговой улице до улицы Поликарпова», - добавляется в материале.

Электробусы №42 поедут от Рижского вокзала по Петровско-Разумовской аллее (без заезда к метро «Петровский парк»).

Изменения будут действовать на время концерта до его окончания.

Как уточняется на сайте «ВТБ Арены», 13 июня в 19:00 на стадионе выступает американская рок-группа Kiss.