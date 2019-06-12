РИАМО – 12 июн. В подмосковном Одинцове в результате хлопка газа полностью сгорел автомобиль, сообщает РЕН ТВ.

«ЧП произошло на пересечении Можайского шоссе и улицы Неделина», - говорится в сообщении.

Машина сгорела дотла.