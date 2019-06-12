РИАМО – 12 июн. В подмосковном Одинцове в результате хлопка газа полностью сгорел автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
«ЧП произошло на пересечении Можайского шоссе и улицы Неделина», - говорится в сообщении.
Машина сгорела дотла.
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РИАМО – 12 июн. В подмосковном Одинцове в результате хлопка газа полностью сгорел автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
«ЧП произошло на пересечении Можайского шоссе и улицы Неделина», - говорится в сообщении.
Машина сгорела дотла.
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