РИАМО - 12 июн. Неизвестный сильно избил мужчину в Измайловском парке столицы, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и грудной клетки, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 10 июня в службу «02» из медучреждения сообщили, что за помощью самостоятельно обратился гражданин с телесными повреждениями. Он был госпитализирован.

«Установлено, что данные травмы пострадавший получил 10 июня в неустановленное время в Измайловском парке по адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 69, (травмы – ред.) в ссоре нанес неизвестный», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже из медучреждения поступила справка с уточненным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом костей носа, ушиб грудной клетки.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.