РИАМО - 12 июн. Спасатели помогли подростку, который начал тонуть на середине пруда на западе столицы, его вытащили из воды и вызвали скорую, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Сейчас (было - ред.) спасение на Мещерском пруду ЗАО, спасатели московской городской поисково-спасательной станции «Мещерская» во время патрулирования увидели мальчика, доплывшего до середины пруда, который стал уходить под воду. Спасатели мгновенно отреагировали, подняли подростка на катер, оказали первую помощь», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент спасатели вызвали бригаду скорой помощи, и шестнадцатилетнего подростка должны передать медикам.