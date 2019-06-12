РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска в среду прошла концертно-развлекательная программа ко Дню России с парадом детских колясок, в ней приняли участие более 500 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» директор ДК «Машиностроитель» Михаил Ледов.

«На праздничные мероприятия, посвященные Дню России, в парке «Дубрава» пришло более 500 человек. С 12:00 до 15:00 там проходила тематическая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Машиностроитель». Также горожане приняли участие в семейном конкурсе «Парад детских колясок», - сказал Ледов.

В этот день в парке работал надувной батут, можно было покататься на машинках и пони. Подростки катались на скейт-площадке.

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