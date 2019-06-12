РИАМО – 12 июн. Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по рождаемости в 2018 году, в Московской области родились 83 тысячи человек, всего в стране в 2018 году родились 1,6 миллиона человек, сообщает в среду RT.

«В Москве в 2018 году родились 132,1 тысячи человек. На втором месте — Московская область (83 тысячи человек). Далее идут Краснодарский край (64,5 тысячи), Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч). Меньше всего человек родилось в Ненецком автономном округе — 618», — говорится в сообщении.

В конце рейтинга также оказались Чукотка (625 человек), Магаданская область (1472), Еврейская автономная область (1,8 тысячи человек), Калмыкия (3 тысячи человек).

Лидером по показателю рождаемости - количеству рожденных на 1 тысячу жителей за год – стали Чечня, Тыва и Ингушетия.

В 2018 году в Москве умерли 122 тысячи человек, в Подмосковье – 92 тысячи, в Краснодарском крае - 67 тысяч, Санкт-Петербурге – 59,8 тысячи, Свердловской области – 58,5 тысяч.

«По показателю смертности первое место среди регионов заняла Псковская область <…>, второе — Тверская область <…>, на третьем месте — Тульская область», — добавляется в сообщении.

В России в 2018 году всего родились 1,6 миллиона человек, умерли – 1,8 миллиона.

Подмосковье заняло первое место по рождаемости в ЦФО в 2018 году>>