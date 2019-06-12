РИАМО - 12 июн. В деревне Савельево городского округа Истра произошла пьяная ссора между мужчиной и женщиной, в результате пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением груди, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Десятого июня в 21:54 в городском округе Истра, деревня Савельево, из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в ГБУЗ Московской области «Истринская РКБ» доставлен и госпитализирован ранее судимый мужчина 1975 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции ранее судимая женщина 1978 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.