РИАМО - 12 июн. Около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в столице в среду, более 200 человек было задержано, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня. Однако в нарушение закона около 1,2 тысячи человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии в среду.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – ред.), задержано более 200 человек. Задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре Москвы в среду проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане.

Ранее столичные власти предостерегали против участия в несогласованном марше в среду.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики, которые у него нашли при обыске, ему подкинули. В итоге Голунова отправили под домашний арест.

Одиннадцатого июня глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Полицейские, задержавшие журналиста Голунова, отстранены от работы>>