РИАМО - 12 июн. В среду днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали четыре рейса, один отменили. В «Домодедове» задержаны шесть рейсов, отменены пять. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов, два отменили.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В столице в среду может выпасть не более 4 миллиметров осадков, это составляет порядка 5% от месячной нормы, кратковременные дожди ожидаются вечером, также не исключена гроза.