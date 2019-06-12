РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В среду глава городского округа Подольск Николай Пестов торжественно открыл бульвар на улице 50 лет ВЛКСМ в Подольске, мероприятие было приурочено ко Дню России, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в горокруге проходят различные торжественные и развлекательные мероприятия. Так, с 12:00 праздник начался на обновленной улице 50 лет ВЛКСМ, где в этот день торжественно открывали новый бульвар. В рамках мероприятия горожане могли посмотреть новое пешеходное пространство с велодорожками, детской и спортивной площадкой, интерактивными киосками и так далее. Помимо этого, для участников праздника проводили викторину, мастер-классы и многое другое.

«Позвольте мне поздравить горожан с сегодняшним праздником – Днем России. Шли годы и во многих районах Подольска появлялись новые объекты притяжения и благоустройства, новые памятники. И, конечно, все эти годы мы думали, что когда-то дойдет очередь и до улицы 50 лет ВЛКСМ, где мы находимся сегодня. По проекту генплана она должна была быть автомобильной, но по просьбе жителей ее сделали именно пешеходной. Открытие данного бульвара хорошее событие для всего округа. И я очень рассчитываю на общий уровень культуры подольчан, которые наверняка будут иметь желание сохранить это место в наилучшем виде как можно дольше», - сказал Пестов.

После торжественного открытия юнармейцы округа вынесли флаг России под звуки гимна. Также в рамках торжественной части состоялось награждение участников викторины, посвященной истории России и комсомола, которую проводили на территории нового бульвара. Наиболее отличившихся участников наградили подарками.

«Открытие данного бульвара — это праздник всех подольчан. В рамках комфортной городской среды жители принимали участие в выборе территории для благоустройства. И за данную улицу проголосовало более 50 тысяч жителей. Новый бульвар занимает территорию более 24 тысяч квадратных метров. Есть зоны для активного, пассивного отдыха, элементы умного города. Здесь же можно подзарядить телефон, есть Wi-Fi и многое другое», - отметил председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

Праздничная программа на бульваре будет проходить до 16:00. На протяжение всего мероприятия горожане смогут выбрать и название для нового пешеходного пространства из предложенных вариантов: «Бульвар Юности»; «Молодежный бульвар»; «Бульвар 100-летия Комсомола»; «Комсомольский бульвар». Также в планах администрации провести голосование и в соцсетях.