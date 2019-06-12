РИАМО - 12 июн. Несколько сотен человек дошли от Чистопрудного бульвара до улицы Петровка в рамках несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в настоящий момент марш завершился, люди расходятся, передает корреспондент РИАМО.

При этом сотрудники полиции призывали людей разойтись. Несколько человек задержали.

Шестнадцатого июня в столице состоится согласованная акция в поддержку Голунова.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня по делу о наркотиках. При обыске у него нашли мефедрон и кокаин. Следствие ходатайствовало об аресте журналиста, но суд отправил его под домашний арест.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Руководство «Медузы» также настаивало на том, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

За освобождение журналиста высказывались Константин Хабенский, Ксения Собчак, Земфира, Баста, Евгений Ройзман, Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Шнуров, Андрей Макаревич, Oxxxymiron и многие другие.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова прекратили, с журналиста сняли все обвинения.