РИАМО - 12 июн. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения на Сиреневом бульваре молодого человека 2000 года рождения, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 11 июня в службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации с проникающим колото-резаным ранением груди мужчины 2000 года рождения. Его забрали от дома №16 по Сиреневому бульвару.

«Установлено, что 10 июня в 23:30 неизвестный, находясь по адресу: улица Никитинская, дом 22, в ходе конфликта неустановленным предметом нанес пострадавшему не менее одного удара в область груди, причинив последнему ранение. Неизвестный скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.