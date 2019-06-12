РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В среду в парке «Наташинские пруды» прошел фотоквест, всем участникам вручили благодарности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В парке «Наташинские пруды» проходит празднование Дня России. Там состоялся фестиваль профессиональных фотографов «ФотоФест. Люберцы».

«В рамках фестиваля у нас прошел фотоквест. Участникам давали интересные задания, в своих фотографиях они должны были его отобразить. Все вы молодцы, вручаем вам благодарности», - сказала ведущая Ксения Букас.

Во время фестиваля фотографы делились своими секретами съемки и обработки фото.

Фестиваль организовали участники команды «FullFrame».

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