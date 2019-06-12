РИАМО - 12 июн. В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год, сообщается на сайте президента страны.

«Уважаемые лауреаты! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас, всех граждан нашей страны с праздником – с Днем России. Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России. Дорожим ее тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями. Уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Все это объединяет наше понимание своей Родины», — сказал Путин.

Госпремии в области науки и технологий присудили Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту, Ефиму Хазанову за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн; Владимиру Порханову, Владимиру Паршину, Владимиру Харченко за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи; Виталию Наумкину за выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение).

Госпремии в области литературы и искусства получили писатель Павел Басинский за вклад в развитие отечественной литературы, пианист Николай Луганский за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, директор национального парка «Кенозерский» Елена Шатковская за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года присуждена композитору Родиону Щедрину.

«Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства без всякого преувеличения поражают. Он автор множества музыкальных произведений, причем самых разных жанров. Далеко не все знают, что любимую народом песню к фильму «Высота» написал, будучи еще студентом, именно Родион Щедрин», - подчеркнул Путин.

Президент поздравил всех лауреатов с присуждением премий и поблагодарил их за труд и блестящие достижения.