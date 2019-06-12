РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Более 50 народных мастеров представили свои работы и изделия на выставке-ярмарке «Город мастеров» в рамках фестиваля «Хранители наследия России», на продажу они выставили расписные и вязаные игрушки, а также резьбу по дереву, сообщила арт-директор творческого объединения «Лик» Марина Воронова.

«В этом году (в 2019 году - ред.) в выставке-ярмарке «Город мастеров» приняли участие 55 представителей народного искусства. В основном это члены творческого объединения красногорских художников, но приехали мастера и из Зарайска, Звенигорода, Серебряных Прудов, Москвы», - сказала Воронова.

Она отметила, что «Город мастеров» традиционно проводят в рамках фестиваля «Хранители наследия России» и на День города Красногорска.

«Представлены самые разные виды народных промыслов: резьба по дереву, валяние, роспись, народная и вязаная игрушка и другие. Кроме того, мастера бесплатно проводят мастер-классы для детей и взрослых», - отметила Воронова.

Масштабный фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России» проводят в Красногорске в среду. Конкурсные выступления можно увидеть на шести площадках в городе. В этом году фестиваль объединил около 1400 участников из восьми регионов России и 32 муниципалитетов Подмосковья.

Завершится фестиваль в 19:00 церемонией награждения и концертом в Зеленом театре городского парка.

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