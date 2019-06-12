РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. В парке Королева прошел мастер-класс по фигурному катанию, который провела ученица школы фигурного катания и хоккейного мастерства Дарья Кривилева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве в честь Дня России проводят флешмоб, мастер-классы и концерты.

«Этот мастер-класс мы проводим для начинающих фигуристов. Летний лед на Арт-веранде очень удобен для первых шагов, поэтому сегодня (12 июня, - ред.) я провожу мастер-класс для самых маленьких. Мы учимся правильно падать и изучаем самые простые элементы», - сказала Кривилева.

Такие мастер-классы будут проводиться регулярно педагогами школы фигурного катания. Кататься на катке арт-веранды можно бесплатно на своих коньках.

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