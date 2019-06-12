РИАМО – 12 июн. Компания WhatsApp будет судиться с пользователями, которые нарушают пользовательское соглашение, в число таких нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, сообщает kp.ru.

Компания будет подавать в суд на нарушителей с 7 декабря 2019 года.

«WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг», – говорится в сообщении на сайте компании.

Нарушениями считаются «рассылка автоматизированных или массовых сообщений или использование платформы не для личного общения, даже если это решение основано только на информации, полученной нами вне нашей платформы».

В WhatsApp отметили, что обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов, которые злоупотребляли их услугами. Для борьбы со спамом компания будет использовать все доступные способы.