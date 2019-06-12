РИАМО - 12 июн. В честь Дня России выдающимся москвичам вручили государственные награды, в том числе заслуженным учителем России стала Ольга Хорошилова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вручил госнаграды заслуженным москвичам. Среди них строители, экологи, врачи, машинисты. В этой достойной компании школьник Богдан Рудик. Он помог спасти пассажира с сердечным приступом на борту самолета. Молодец, парень: вспомнил все, чему учили в медицинском классе», - написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что заслуженным учителем России стала Ольга Хорошилова, которая 30 лет преподает биологию.

«Следит за всеми цифровыми новинками, готовит победителей и призеров олимпиад, курирует медицинский класс. Ее выпускники учатся в ведущих медвузах и работают в лучших клиниках Москвы», — отметил мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, орденом Александра Невского наградили президента Национального исследовательского университета «Московский государственный строительный университет» Валерия Теличенко за большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов и председателя комиссии Общественной палаты РФ по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игоря Шпектора за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Заместителя председателя всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александра Елизарова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и заместитель генерального директора ООО «АРС-Групп» Александр Румянцев получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Знак отличия «За заслуги перед Москвой» получил директор школы №548 «Царицыно» Ефим Рачевский, а знаком «За безупречную службу городу Москве» награждена заведующая дошкольным отделением школы «Марьино» Марина Орлова.