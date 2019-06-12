РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил жителей городского округа с Днем России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в парке «Наташинские пруды» проходит празднование Дня России.

«Дорогие люберчане, сегодня такой теплый день. Мы с вами собрались на большой праздник - День России. Праздник молодой, но самой России тысяча лет. Были разные страницы в ее истории, но сегодня мы имеем державу с многонациональным народом. Наша сила в единстве. Россия - это люди, Россия- это мы», - сказал Ружицкий.

В парке «Наташинские пруды» проходит концерт для жителей с участием творческих коллективов. Кроме того, можно принять участие в спортивных эстафетах и получить медали и кубки. Разнообразные мастер-классы тоже не дают скучать жителям.

Праздник завершится в 22:00 салютом.

Помимо этого, празднования проходят в Центральном парке, Люберецком музее, а также на территории всех поселков горокруга.