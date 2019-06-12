РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в День России вручил 14 юным жителям городского округа первые паспорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в парке «Наташинские пруды» проходит празднование Дня России.

«Я поздравляю вас с получением первого паспорта. Вы - юные граждане России, это большая честь», - сказал Ружицкий.

Он вручил паспорта 14 жителям. Также глава вручил волонтерские книжки новым членам «Молодой Гвардии».