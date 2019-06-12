РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду наградил победителей VII чемпионата «Молодые профессионалы», которые представляли городской округ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в парке «Наташинские пруды» проходит празднование Дня России.

«Учащиеся Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина победили в VII чемпионате «Молодые профессионалы». Они вошли в состав сборной России по WorldSkills. Поздравляю», - сказал Ружицкий.

Он вручил победителям и их наставникам благодарственные письма главы.