РИАМО - 12 июн. Полиция задержала несколько человек во время несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает корреспондент РИАМО.

Колонна участников несанкционированной акции движется в сторону улицы Петровки, к зданию полиции. Задержанных увели в автозак.

16 июня с 13:00 до 15:00 на проспекте Сахарова в Москве пройдет массовая акция в поддержку Голунова. Данное мероприятие согласовано с городскими властями.

Голунова 6 июня задержали в столице. По заявлению полиции, у него при досмотре и в квартире нашли наркотики. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подкинули.

Следствие попросило об аресте Голунова, но суд отправил его под домашний арест. 11 июня уголовное дело в отношении Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения.

Следственный комитет России проведет проверку в отношении сотрудников полиции, задержавших Голунова.

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