РИАМО - 12 июн. Продюсер Бари Алибасов остается в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщил РИАМО в среду представитель справочной медучреждения.

Ранее Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять суток. Его сын Бари Алибасов-младший рассказал, что продюсер после пробуждения ничего не помнил.

«Состояние также тяжелое, он в реанимации, температура 36,4», - сказал собеседник агентства.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода.

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