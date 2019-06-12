РИАМО - 12 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров встретился с коллективом завода «Метровагонмаш», на встречу был приглашен почетный гражданин муниципалитета Владислав Быков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

На встрече обсуждались перспективы развития округа. Работники предприятия задали интересующие их вопросы.

«Многие заводчане живут в Мытищах. Их интересовали такие темы, как благоустройство, развитие дорог на сельских территориях, возможность строительства метро», - сказал Азаров.

На встречу с трудовым коллективом был приглашен почетный гражданин муниципалитета Владислав Быков, который много лет возглавлял Государственное профессионально-техническое училище №2 (ныне Профессиональный многопрофильный лицей №2). Многие выпускники учебного заведения связали свою профессиональную с вагоностроением.

«На заводе работают сегодня замечательные люди, настоящие профессионалы. Хочется пожелать всем работникам продолжать столь же качественно трудится на благо нашей страны», - обратился к сотрудникам завода Быков.

Глава Мытищ, представители депутатского корпуса и общественности регулярно встречаются с коллективом предприятия для обсуждения актуальных вопросов.