РИАМО - 12 июн. Несколько десятков человек двинулись несанкционированным маршем в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, передает корреспондент РИАМО.



При этом сотрудники полиции призывают людей разойтись. Несколько человек держат в руках газеты.

Журналиста «Медузы» задержали в Москве 6 июня. На него завели уголовное дело, так как при личном обыске и осмотре квартиры, по сообщению полиции, были найдены наркотики. 11 июня в отношении Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист вышел на свободу, все обвинения были сняты.

Согласованная властями акция в поддержку Голунова состоится 16 июня с 13:00 до 15:00 на проспекте Сахарова.

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