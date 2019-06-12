РИАМО - 12 июн. Молодой человек несколько раз ударил ножом в живот свою оппонентку в ходе ссоры в поселке Васькино городского округа Чехов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Одиннадцатого июня в 06:48 из квартиры дома 20 в поселке Васькино городского округа Чехов с множественными ножевыми ранениями брюшной полости в ГБУЗ Московской области «Чеховская РБ №1» доставлена и госпитализирована гражданка Средней Азии 1976 года рождения, зарегистрированная в поселке», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области гражданин Средней Азии 1999 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.

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